Житель Кубани нашел на своем участке артиллерийский снаряд

Краснодарский край

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10 февраля в Росгвардии рассказали о найденных в Славянском районе снарядах

На хуторе Красный Октябрь дорожные рабочие нашли предметы, которые были похожи на боеприпасы. На место выехали взрывотехники ОМОН. Они провели осмотр и установили, что это мина калибром 82-мм и три разнокалиберных артиллерийских снаряда.

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В этот же день сотрудникам Росгвардии сообщили о еще одном боеприпасе в Славянском районе. Местный житель занимался благоустройством своего земельного участка и заметил металлический предмет. Специалисты установили, что это артиллерийский снаряд калибра 57 мм. Сотрудники ведомства транспортировали боеприпасы в карьер и уничтожили их, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю 10 февраля.

Как писали Юга.ру, в декабре при строительстве дороги на Кубани нашли 100-килограммовую авиабомбу.

Росгвардия Славянский район

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