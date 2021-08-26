Банк РНКБ принял первые заявки на ипотечное кредитование нежилых объектов

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Банк РНКБ выдал первые ипотечные кредиты на коммерческую недвижимость и парковочные места

За первый месяц после запуска новой ипотечной программы РНКБ получил заявки на общую сумму более 100 млн рублей. Банк уже выдал 11 кредитов на приобретение коммерческой и торговой недвижимости и 9 кредитов на покупку парковочных мест в новых жилых комплексах. Еще 25 кредитов оформляют и готовят к выдаче.

«Минимальный ежемесячный платеж за собственное машино-место составляет около 5 тыс. рублей, что сопоставимо со стоимостью ежемесячной аренды на платной стоянке. Во многих современных жилых комплексах можно купить место для парковки сразу вместе с квартирой — это и удобно, и безопасно», — объяснил заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

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В пресс-службе банка напомнили, что теперь физлица могут взять в ипотеку готовые или строящиеся нежилые помещения:

  • апартаменты;
  • машино-места;
  • офисные и торговые помещения;
  • помещения свободного назначения.

Кредиты выдают на стандартных условиях в рамках действующих ипотечных программ, кроме льготных — «Господдержка 2021», «Военная ипотека», «Семейная ипотека», «Сельская ипотека».

Подать заявку можно дистанционно на сайте или в мобильном приложении банка. В пресс-службе банка подчеркнули, что 90% решений по заявкам клиенты получают в течение часа.

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