Банк РНКБ принял первые заявки на ипотечное кредитование нежилых объектов

За первый месяц после запуска новой ипотечной программы РНКБ получил заявки на общую сумму более 100 млн рублей. Банк уже выдал 11 кредитов на приобретение коммерческой и торговой недвижимости и 9 кредитов на покупку парковочных мест в новых жилых комплексах. Еще 25 кредитов оформляют и готовят к выдаче.

«Минимальный ежемесячный платеж за собственное машино-место составляет около 5 тыс. рублей, что сопоставимо со стоимостью ежемесячной аренды на платной стоянке. Во многих современных жилых комплексах можно купить место для парковки сразу вместе с квартирой — это и удобно, и безопасно», — объяснил заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.