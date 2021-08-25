Темрюкского полицейского будут судить за избиение подростка

Краснодарский край

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В июне 2020 года в Темрюке сотрудник полиции напал на несовершеннолетнего. Теперь полицейского могут посадить на срок от трех до десяти лет

Напомним, в июне прошлого года в Темрюке полицейские приехали на вызов в многоквартирный дом. Местная жительница жаловалась на шум из соседней квартиры. Во время осмотра помещения полицейский напал на подростка, повалил на пол, стал угрожать и душить. В МВД тогда заявили, что несовершеннолетний был агрессивным, а сотрудник полиции защищался.

Очевидцы опубликовали видео, на котором видно, что полицейский избил подростка и душил его. После публикации следком Кубани назначил проверку. 

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25 августа в СК по Краснодарскому краю сообщили, что завершено расследование уголовного дела по превышению должностных полномочий.

37-летнему инспектору ППС ОМВД России по Темрюкскому району предъявили обвинение по п.«а» ч.3 ст.286 УК РФ (Превышении должностных полномочий с применением насилия).

Следствие установило, что в ночь на 13 июня 2020 года обвиняемый с сослуживцем прибыли в квартиру по улице Набережной в Темрюке по вызову о шуме и громкой музыке из соседней квартиры. Полицейский вступил в конфликт с подростком и потребовал у него документы на квартиру и паспорт. Юноша ответил, что для этого ему нужно позвонить матери, чтобы она прислала фотографии документов. 

После этого обвиняемый подошел к юноше сзади, опрокинул его на пол и продолжил бить, а несовершеннолетний не оказывал сопротивления. 

Следствие собрало достаточно доказательств и уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. Полицейскому грозит лишение свободы от трех до десяти лет или запрет на занятие определенной деятельности до трех лет. 

Юга.ру писали о превышении полномочий кубанскими полицейскими. В августе полицейские из Геленджика избили двух мужчин и вымогали у них деньги. Ранее сотрудники полиции Приморско-Ахтарского района применили насилие к задержанному и выстрелили в него холостыми патронами. 

Дети Насилие Полиция Превышение полномочий Темрюкский район

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Темрюкского полицейского будут судить за избиение подростка
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