Медузы заполонили побережье Тамани

Краснодарский край

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Отдыхающие в поселке Волна засняли стаи морских существ на берегу моря

Юга.ру писали, что лето выдалось богатым на нашествия всевозможных живых существ. В июле курорты Кубани заполонили божьи коровки, а в августе Краснодар пережил стрекозиное нашествие. Накануне жители Новороссийска рассказали, что деревья города пришлись по вкусу зеленым гусеницам. 

24 августа в социальных сетях рассказали, что стаи медуз заполонили берег пляжа в поселке Волна в Темрюкском районе. Отдыхающие засняли на видео, как из-за большого количества морских существ вода практически побелела. 

«Черное море стало белым», — шутят в соцсетях.

На другом видео существа усеяли собой все побережье. Такое природное явление нормально — медуз каждый год прибивает к берегу в августе из-за теплой погоды. Медузы-корнероты не опасны для людей, но соприкосновение с их щупальцами может быть неприятным. 

Напомним, в прошлом августе на берег Азовского моря выбросило тысячи медуз. 

Животные Курорты и туризм Тамань Темрюкский район Черное море

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