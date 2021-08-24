Медузы заполонили побережье Тамани

Юга.ру писали, что лето выдалось богатым на нашествия всевозможных живых существ. В июле курорты Кубани заполонили божьи коровки, а в августе Краснодар пережил стрекозиное нашествие. Накануне жители Новороссийска рассказали, что деревья города пришлись по вкусу зеленым гусеницам.

24 августа в социальных сетях рассказали, что стаи медуз заполонили берег пляжа в поселке Волна в Темрюкском районе. Отдыхающие засняли на видео, как из-за большого количества морских существ вода практически побелела.

На другом видео существа усеяли собой все побережье. Такое природное явление нормально — медуз каждый год прибивает к берегу в августе из-за теплой погоды. Медузы-корнероты не опасны для людей, но соприкосновение с их щупальцами может быть неприятным.