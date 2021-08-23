Новороссийск атаковали зеленые гусеницы
Жители Новороссийска рассказали о нашествии гусениц, которые едят деревья
Юга.ру писали, что лето выдалось богатым на нашествия насекомых. Сначала в конце мая деревья в Чистяковской роще Краснодара атаковали зеленые гусеницы. В июле курорты Кубани заполонили божьи коровки, а сочинцы рассказали, что пальмовый бурильщик уничтожил деревья в городе. В августе Краснодар пережил стрекозиное нашествие.
О нашествии гусениц в Новороссийске рассказали 23 августа в издании «Наша Газета». По словам местных жителей, насекомым пришлись по вкусу деревья по улицам Сирадзе, Новороссийской республики, Грибоедова и Октябрьской площади.
«Нашествие гусениц. Службы ничего не делают. Мы сами не можем все обработать, деревья очень высокие. А гусеницы уже едят и другие деревья», — сказала автор видео.
Новороссийцы говорят, что городские службы не занимаются обработкой деревьев и борьбой с насекомыми. Некоторые жители считают, что это гусеницы опасного вредителя — самшитовой огневки.
Журналисты «Нашей Газеты» обратились за комментарием к члену Общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского края Татьяне Трибрат. Она сказала, что травить гусениц опасно для людей, птиц и животных.
Напомним, в 2014 году самшитовая огневка уничтожила 70% деревьев Хостинской тисо-самшитовой рощи.