Новороссийск атаковали зеленые гусеницы

Краснодарский край

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Жители Новороссийска рассказали о нашествии гусениц, которые едят деревья

Юга.ру писали, что лето выдалось богатым на нашествия насекомых. Сначала в конце мая деревья в Чистяковской роще Краснодара атаковали зеленые гусеницы. В июле курорты Кубани заполонили божьи коровки, а сочинцы рассказали, что пальмовый бурильщик уничтожил деревья в городе. В августе Краснодар пережил стрекозиное нашествие. 

О нашествии гусениц в Новороссийске рассказали 23 августа в издании «Наша Газета». По словам местных жителей, насекомым пришлись по вкусу деревья по улицам Сирадзе, Новороссийской республики, Грибоедова и Октябрьской площади. 

«Нашествие гусениц. Службы ничего не делают. Мы сами не можем все обработать, деревья очень высокие. А гусеницы уже едят и другие деревья», — сказала автор видео.

Новороссийцы говорят, что городские службы не занимаются обработкой деревьев и борьбой с насекомыми. Некоторые жители считают, что это гусеницы опасного вредителя — самшитовой огневки.

Журналисты «Нашей Газеты» обратились за комментарием к члену Общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского края Татьяне Трибрат. Она сказала, что травить гусениц опасно для людей, птиц и животных. 

Напомним, в 2014 году самшитовая огневка уничтожила 70% деревьев Хостинской тисо-самшитовой рощи. 

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