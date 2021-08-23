Новороссийск атаковали зеленые гусеницы

Юга.ру писали, что лето выдалось богатым на нашествия насекомых. Сначала в конце мая деревья в Чистяковской роще Краснодара атаковали зеленые гусеницы. В июле курорты Кубани заполонили божьи коровки, а сочинцы рассказали, что пальмовый бурильщик уничтожил деревья в городе. В августе Краснодар пережил стрекозиное нашествие.

О нашествии гусениц в Новороссийске рассказали 23 августа в издании «Наша Газета». По словам местных жителей, насекомым пришлись по вкусу деревья по улицам Сирадзе, Новороссийской республики, Грибоедова и Октябрьской площади.