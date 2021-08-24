В Краснодаре до конца года построят более 15 км сетей уличного освещения
Власти Краснодара рассказали о планах строительства новых сетей освещения в городе и поселках
Напомним, в апреле депутаты гордумы Краснодара согласовали выделение средств на строительство сетей уличного освещения. Планировалось, что до конца года освещение появится на участках улиц города и в ряде поселков под Краснодаром.
На городской планерке 23 августа обсудили ход работ по строительству новых линий освещения. Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый рассказал, что за этот год уже построили 2,8 км сетей. Работы завершили в поселке Северном, Индустриальном, Водники, а также в Краснодаре по улице Тепличной от 1 Мая до Тверской.
До конца года планируют построить более 15,5 км сетей по адресам:
- в поселке Пригородном от дома № 1 до дома № 13 — более 0,35 км;
- в поселке Лорис по улице Элитной, Садовой,. Школьной, Южной — около 2 км;
- в поселке Знаменском в среди домов от улицы Первомайской и Ржаной до улицы Виноградной — до границы садоводческого товарищества «Рассвет» — 9,2 км;
- по улице Артезианской,Снесарева, Автолюбителей — 2,6 км;
- по улице Кадетской (от Пригородной до Российской), 1-му Кадетскому переулку, 2-му Кадетскому переулку, 3-му Кадетскому переулку, 4-му Кадетский переулку — более 1,35 км.
В стадии проектирования находятся еще 4,2 км сетей уличного освещения в хуторе Копанском и поселке Новознаменском.
Напомним, в декабре 2020 года Первышов заявил о планах по созданию диспетчерского пункта по содержанию сетей уличного освещения. Служба заработала в начале февраля 2021 года.