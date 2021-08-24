В Краснодаре до конца года построят более 15 км сетей уличного освещения

Напомним, в апреле депутаты гордумы Краснодара согласовали выделение средств на строительство сетей уличного освещения. Планировалось, что до конца года освещение появится на участках улиц города и в ряде поселков под Краснодаром.

На городской планерке 23 августа обсудили ход работ по строительству новых линий освещения. Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый рассказал, что за этот год уже построили 2,8 км сетей. Работы завершили в поселке Северном, Индустриальном, Водники, а также в Краснодаре по улице Тепличной от 1 Мая до Тверской.