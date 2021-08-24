В Краснодаре до конца года построят более 15 км сетей уличного освещения

Краснодарский край

Распечатать

Власти Краснодара рассказали о планах строительства новых сетей освещения в городе и поселках

Напомним, в апреле депутаты гордумы Краснодара согласовали выделение средств на строительство сетей уличного освещения. Планировалось, что до конца года освещение появится на участках улиц города и в ряде поселков под Краснодаром.

На городской планерке 23 августа обсудили ход работ по строительству новых линий освещения. Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый рассказал, что за этот год уже построили 2,8 км сетей. Работы завершили в поселке Северном, Индустриальном, Водники, а также в Краснодаре по улице Тепличной от 1 Мая до Тверской. 

До конца года планируют построить более 15,5 км сетей по адресам: 

  • в поселке Пригородном от дома № 1 до дома № 13 — более 0,35 км;
  • в поселке Лорис по улице Элитной, Садовой,. Школьной, Южной — около 2 км;
  • в поселке Знаменском в среди домов от улицы Первомайской и Ржаной до улицы Виноградной — до границы садоводческого товарищества «Рассвет» — 9,2 км;
  • по улице Артезианской,Снесарева, Автолюбителей — 2,6 км;
  • по улице Кадетской (от Пригородной до Российской), 1-му Кадетскому переулку, 2-му Кадетскому переулку, 3-му Кадетскому переулку, 4-му Кадетский переулку — более 1,35 км.

В стадии проектирования находятся еще 4,2 км сетей уличного освещения в хуторе Копанском и поселке Новознаменском. 

Напомним, в декабре 2020 года Первышов заявил о планах по созданию диспетчерского пункта по содержанию сетей уличного освещения. Служба заработала в начале февраля 2021 года.

ЖКХ Краснодар Энергетика

Новости

В Краснодаре до конца года построят более 15 км сетей уличного освещения
Поездки на «Яндекс.Такси» в Краснодаре станут дороже
В Краснодаре из люка на проезжей части бил пенный гейзер
В Краснодаре в кино покажут аниме Миядзаки «Небесный замок Лапута»
На Кубани треть работников столкнулась с угрозой увольнения из-за отказа вакцинироваться
Блогер Даня Милохин прыгнул с 207-метрового моста в Сочи

Лента новостей

В Сочи мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка
Сегодня, 10:42
В Сочи мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка
Да кто такой этот ваш наршараб?!
Сегодня, 14:37 Партнерский
Да кто такой этот ваш наршараб?!
Кратко об экзотическом соусе
«Краснодар» забивает много, но пропускает еще больше
Вчера, 16:08
«Краснодар» забивает много, но пропускает еще больше
Бразильцы наизнанку: колонка футбольного критика Артура Каратая

Реклама на портале