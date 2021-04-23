Власти Краснодара потратят более 62 млн рублей, чтобы сделать уличное освещение на Гидрострое и в шести пригородных поселках

Планируется, что до конца года уличное освещение появится в хуторе Ленина, поселках Пригородном, Знаменском, Лорисе, Северном и Водниках. На эти цели потратят более 35,7 млн рублей.

Еще 27 млн рублей уйдет на строительство сетей освещений в микрорайоне Гидростроителей — на участках улиц Снесарева, Артезианской и Автолюбителей. А более 1,4 млн рублей потратят на освещение улицы Тепличной на участке от 1-го Мая до Тверской, сообщили 22 апреля в пресс-службе мэрии Краснодара.

«Мы в течение позапрошлого и прошлого года по решению депутатов городской Думы закладывали выделение денежных средств на проектирование сетей уличного освещения по ряду микрорайонов. Проекты выполнены в полном объеме, сейчас мы как раз и вносим предложения по финансированию строительства этих линий», — сказал глава города Евгений Первышов.