Власти Краснодара потратят более 62 млн рублей, чтобы сделать уличное освещение на Гидрострое и в шести пригородных поселках
Депутаты гордумы Краснодара 22 апреля согласовали выделение средств на строительство сетей уличного освещения
Планируется, что до конца года уличное освещение появится в хуторе Ленина, поселках Пригородном, Знаменском, Лорисе, Северном и Водниках. На эти цели потратят более 35,7 млн рублей.
Еще 27 млн рублей уйдет на строительство сетей освещений в микрорайоне Гидростроителей — на участках улиц Снесарева, Артезианской и Автолюбителей. А более 1,4 млн рублей потратят на освещение улицы Тепличной на участке от 1-го Мая до Тверской, сообщили 22 апреля в пресс-службе мэрии Краснодара.
«Мы в течение позапрошлого и прошлого года по решению депутатов городской Думы закладывали выделение денежных средств на проектирование сетей уличного освещения по ряду микрорайонов. Проекты выполнены в полном объеме, сейчас мы как раз и вносим предложения по финансированию строительства этих линий», — сказал глава города Евгений Первышов.
Напомним, в декабре 2020 года Первышов заявил о планах по созданию собственного диспетчерского пункта по содержанию сетей уличного освещения. Служба заработала в начале февраля 2021 года.
Диспетчеры принимают информацию жителей по телефонам: 255-49-88 или 050 (ЕДДС).