В Краснодаре заработала служба по содержанию сетей уличного освещения

Краснодарский край

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Власти Краснодара 8 февраля рассказали о начале работы службы по содержанию сетей уличного освещения

Напомним, в декабре 2020 года глава Краснодара Евгений Первышов заявил о планах по созданию собственного диспетчерского пункта по содержанию сетей уличного освещения. Планировалось, что в дальнейшем в городе начнет работать муниципальная служба, которая поможет сэкономить деньги из бюджета.

Новая служба будет заниматься энергосбережением, заменой ламп на светодиодные, развитием сетей уличного освещения на придомовых территориях и в частном секторе. Также диспетчеры будут принимать заявки о неработающих сетях и направлять бригады для ремонта.

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Диспетчерскую службу по управлению системой наружного освещения организовали в января 2021 года в составе МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства», там работают семь человек. Для них выделили помещение, часть оборудования взяли в аренду.

Диспетчеры принимают информацию жителей по телефонам: 255-49-88 или 050 (ЕДДС). В пресс-службе администрации Краснодара рассказали, что к задачам новой службы относятся:

  • руководство эксплуатацией сетями освещения и архитектурными подсветками, их включение и отключение по запросам ремонтных бригад;
  • сбор и обработка информации об авариях и результатах ремонта. Регистрация заявок о неработающих опорах освещения, контроль за выполнением их ремонта и восстановления;
  • выдача разрешений на подготовку рабочих мест, допуск персонала эксплуатационных организаций. Открытие нарядов, распоряжений, учет бригад, работающих на линиях;
  • принятие заявок на разрытие от организаций, осуществляющих эксплуатацию, обслуживание, ремонт и строительство электрических, инженерных, коммунальных и иных сетей Краснодара;
  • заказ на отключение сетей и оборудования в диспетчерских предприятий — собственников электрических сетей и оборудования для выполнения аварийно-восстановительных работ.
Евгений Первышов ЖКХ Краснодар

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