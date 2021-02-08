В Краснодаре заработала служба по содержанию сетей уличного освещения

Напомним, в декабре 2020 года глава Краснодара Евгений Первышов заявил о планах по созданию собственного диспетчерского пункта по содержанию сетей уличного освещения. Планировалось, что в дальнейшем в городе начнет работать муниципальная служба, которая поможет сэкономить деньги из бюджета.

Новая служба будет заниматься энергосбережением, заменой ламп на светодиодные, развитием сетей уличного освещения на придомовых территориях и в частном секторе. Также диспетчеры будут принимать заявки о неработающих сетях и направлять бригады для ремонта.