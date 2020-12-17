Первышов захотел создать в Краснодаре службу по содержанию сетей уличного освещения

Для примера Первышов привел муниципальную службу по содержанию сетей ливневой канализации, которую создали летом 2019 года. Раньше ливневки чистили подрядчики, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара..

В Краснодаре 17 декабря прошло пятое очередное заседание городской Думы, на котором присутствовал глава города Евгений Первышов. Он рассказал, что уже в 2021 году в краевой столице начнет работать собственный диспетчерский пункт по содержанию сетей уличного освещения. В дальнейшем в городе планируют создать целую муниципальную службу. По словам мэра, это позволит сэкономить деньги из бюджета.

«Мы тратили деньги — и не видели результатов. Сейчас система работает, есть и экономия, и результат. Планируем создать аналогичную службу и по содержанию сетей уличного освещения», — объяснил мэр.

По его словам, новая служба позволит не только сэкономить, но и контролировать содержание и развитие сетей освещения. Координировать работу службы будут департамент городского хозяйства совместно с МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства». В целом Первышов заявил, что власти будут решать, какие еще дополнительные функции можно вернуть муниципалитету, чтобы максимально эффективно управлять системой жизнеобеспечения Краснодара.

Напомним, на столицу Кубани сейчас проходится около 2,2 тыс. км кабельных линий, а также 48,1 тыс. уличных светильников, 2,9 тыс. элементов архитектурной подсветки и 3,7 тыс. элементов праздничной иллюминации.