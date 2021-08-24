Лаборатории CL в Краснодаре сделают ПЦР-тест за несколько часов

В лабораториях CL можно сдать ПЦР-тест на Covid-19 и получить результат за 4–7 часов. Бланк с результатом выдают на русском и английском языках, QR-код подтверждает подлинность исследования.

Лаборатория на Северной, 357 работает круглосуточно, а филиал на Московской, 96 — с 7:00 до 18:40.

Услуга «Super ПЦР тест на Covid-19» стоит 3 тыс. 500 рублей.

«Сейчас без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус почти невозможно уехать куда-то. Вас срочно вызвали в командировку? Подвернулась горящая путевка на отдых? Вы цените время и не хотите долго ждать? Наша услуга подойдет всем, кому важна скорость», — подчеркнули в пресс-службе лабораторий CL.