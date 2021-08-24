Лаборатории CL в Краснодаре сделают ПЦР-тест за несколько часов

Партнерский Краснодарский край

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Лаборатории CL в Краснодаре запустили круглосуточную услугу «Super ПЦР тест на Covid-19»

В лабораториях CL можно сдать ПЦР-тест на Covid-19 и получить результат за 4–7 часов. Бланк с результатом выдают на русском и английском языках, QR-код подтверждает подлинность исследования.

Лаборатория на Северной, 357 работает круглосуточно, а филиал на Московской, 96 — с 7:00 до 18:40. 

Услуга «Super ПЦР тест на Covid-19» стоит 3 тыс. 500 рублей.

«Сейчас без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус почти невозможно уехать куда-то. Вас срочно вызвали в командировку? Подвернулась горящая путевка на отдых? Вы цените время и не хотите долго ждать? Наша услуга подойдет всем, кому важна скорость», — подчеркнули в пресс-службе лабораторий CL.

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Чтобы подготовиться к процедуре, за два часа до мазка из ротоглотки и носоглотки нельзя ничего есть и пить, промывать нос и горло, чистить зубы, курить, жевать резинку.

Взрослым необходимо предъявить паспорт, детей принимают со свидетельством о рождении в присутствии родителя или опекуна. 

Анализ можно сдать только при отсутствии инфекционно-воспалительных заболеваний органов дыхательной системы. Пациентов с повышенной температурой, кашлем, болью в груди к исследованию не допустят. Как и пациентов, которые недавно контактировали с больными Covid-19.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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