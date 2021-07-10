На Кубани снова внесли изменения в курортные правила

Напомним, в июне губернатор Вениамин Кондратьев установил в крае ограничения для туристов. Так, с 1 июля гостиницы и отели принимают отдыхающих только со справкой о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом. С 1 августа туристы должны были предоставить справку о вакцинации либо медотвод и отрицательный ПЦР, но правила изменились.

9 июля Кондратьев сообщил, что с 1 августа отдыхающие могут заселиться с отрицательным ПЦР-тестом, но при условии, что в течение первых трех дней сделают прививку.