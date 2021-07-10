На Кубани снова внесли изменения в курортные правила
Оперштаб Кубани 9 июля сообщил, что непривитым туристам грозит штраф до 30 тыс. рублей
Напомним, в июне губернатор Вениамин Кондратьев установил в крае ограничения для туристов. Так, с 1 июля гостиницы и отели принимают отдыхающих только со справкой о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом. С 1 августа туристы должны были предоставить справку о вакцинации либо медотвод и отрицательный ПЦР, но правила изменились.
9 июля Кондратьев сообщил, что с 1 августа отдыхающие могут заселиться с отрицательным ПЦР-тестом, но при условии, что в течение первых трех дней сделают прививку.
Затем краевой Оперштаб внес дополнения. Теперь туристов, которые в первые три дня отдыха не поставят прививку, будут штрафовать на сумму до 30 тыс. рублей по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения).
Согласно новым правилам, туристам для заселения в июле необходимо предоставить один из следующих документов:
- Справку о перенесенном коронавирусе (со дня выздоровления должно пройти не более шести месяцев);
- отрицательный ПЦР-тест (полученный не ранее, чем за три дня до заселения);
- сертификат о вакцинации или справку о прохождении первого этапа
- несовершеннолетним от 15 до 18 лет нужен отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном коронавирусе.
Для заселения в августе нужна будет одна из следующих справок:
- О перенесенном коронавирусе (со дня выздоровления должно пройти не более шести месяцев);
- сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого этапа;
- отрицательный ПЦР-тест и добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней с момента заселения (в случае, если человек не обратится в прививочный пункт, грозит штраф до 30 тыс. рублей);
- несовершеннолетним от 15 до 18 лет нужен отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном коронавирусе.
Чтобы привиться смогли все отдыхающие, в отелях и санаториях откроют дополнительные пункты вакцинации. Сейчас на курортах работают 74 прививочных пункта.