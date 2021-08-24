Прокуратура проведет проверку в Мостовском районе по факту массовой гибели пчел

Краснодарский край

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В прокуратуре Краснодарского края 23 августа сообщили о начале проверки соблюдения законодательства об обращении с пестицидами

На массовую гибель пчел в Мостовском районе пожаловались местные жители и появились публикации в СМИ. В прокуратуре Мостовского района организовали проверку соблюдения законодательства об обращении с пестицидами и агрохимикатами.

По данным прокуратуры, массовая гибель пчел произошла во время авиахимических работ. Их проводило сельхозпредприятие, зарегистрированное в Курганинске, в станицах Ярославской и Махошевской Мостовского района.

Проверку проводят совместно со специалистами из Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Сотрудники ведомств отобрали образцы погибших пчел и направили на экспертизу. 

По итогам проверки будет дана оценка соблюдению законодательства и приняты необходимые меры.

Юга.ру писали, что в июне пчелы массового гибли в нескольких регионах России. Тогда проверку начали в Минсельхозе РФ.

Мостовский район Прокуратура Пчеловодство

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Прокуратура проведет проверку в Мостовском районе по факту массовой гибели пчел
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