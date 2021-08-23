Кумпилов рассказал о ходе строительства трассы в обход Майкопа

В Адыгее продолжается работа над второй очередью на объезде Майкопа

Напомним, в 2019 году в Адыгее началось строительство второй очереди объездной трассы. Она соединит две дороги: федеральную (Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск) и региональную (Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская).

23 августа Мурат Кумпилов напомнил, что строительство объездной трассы идет в три этапа.