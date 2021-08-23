Кумпилов рассказал о ходе строительства трассы в обход Майкопа
В Адыгее продолжается работа над второй очередью на объезде Майкопа
Напомним, в 2019 году в Адыгее началось строительство второй очереди объездной трассы. Она соединит две дороги: федеральную (Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск) и региональную (Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская).
23 августа Мурат Кумпилов напомнил, что строительство объездной трассы идет в три этапа.
Первую очередь проложили еще в 2009 году мимо хутора Гавердовский к трассе на Туапсе. Работу над второй очередью с тремя мостами власти планируют закончить в этом году. На третьем этапе собираются построить участок дороги в 7,5 км с выходом к хутору Пролетарский и аулу Мафэхабль, но эту трассу завершат уже в 2022 году.
Кумпилов также подчеркнул, что цель властей — создать в республике логичную и безопасную транспортную систему.