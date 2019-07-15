19-летнего гражданина США и 16-летнего подростка обвинили в изнасиловании девушки в Дивноморском

Краснодарский край

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Следственные органы Геленджика предъявили обвинение двум парням по делу об изнасиловании девушки в курортном селе Дивноморском

Инцидент произошел в ночь на 13 июля. 19-летний гражданин США пригласил в гости в свой гостиничный номер 16-летнего приятеля и девушку, с которой они познакомились на одной из улиц курорта.

«По версии следствия, молодые люди, находясь в номере наедине с девушкой, совершили в отношении нее иные действия сексуального характера и изнасиловали ее. Потерпевшая, спустя некоторое время, смогла вырваться из номера и убежать», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

О преступлении девушка сообщила в правоохранительные органы. Парней задержали и возбудили против них уголовное дело о групповом изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера (п. «а», «б» ч. 2 ст. 131, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ).

15 июля им предъявили обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебных медицинской, генетической экспертиз», — добавили в ведомстве.

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19-летнего гражданина США и 16-летнего подростка обвинили в изнасиловании девушки в Дивноморском
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