Должность управляющего директора Туапсинского порта занял Дмитрий Ерков

Партнерский Краснодарский край

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21 августа на должность управляющего директора Туапсинского морского торгового порта назначили Дмитрия Еркова

Ерков окончил Севастопольский приборостроительный институт и Всесоюзный заочный финансово-экономический институт.

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С 1994 года работал в Кубанском речном пароходстве, главным специалистом и начальником сектора по работе с валютой в Сбербанке РФ, в морской администрации порта Темрюк, директором и замдиректора Таманского филиала Росморпорта.

В 2008 году Ерков стал заместителем управляющего и финансового директора Туапсинского морского торгового порта, а теперь занял должность управляющего директора организации.

Порты Туапсинский район

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