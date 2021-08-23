Должность управляющего директора Туапсинского порта занял Дмитрий Ерков

С 1994 года работал в Кубанском речном пароходстве, главным специалистом и начальником сектора по работе с валютой в Сбербанке РФ, в морской администрации порта Темрюк, директором и замдиректора Таманского филиала Росморпорта.

В 2008 году Ерков стал заместителем управляющего и финансового директора Туапсинского морского торгового порта, а теперь занял должность управляющего директора организации.