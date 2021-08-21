В интернете продают архивное фото Краснодара за 30 тысяч рублей

Кадр сделан известным датским фотодокументалистом и подписан им собственноручно

Фотография распечатана на струйном принтере на листе плотной бумаги размером 27,2 на 32,6 см и вручную подписана автором. Стартовая цена лота — 300 евро (приблизительно 29 356 рублей без учета доставки в Россию).

Телеграм-канал «Kub Mash» обнаружил интересный лот на интернет-аукционе eBay: берлинское арт-агентство KunstStoff продает фотоработу «Krasnodar», сделанную в 2004 году известным датским фотографом-документалистом Йоакимом Эскильдсеном.

«Йоакима привлекло всё то же, что и любого сентиментального краснодарца», — пишет Kub Mash. — «Зеленоватое небо с висящей луной, промзона и ряд жигулей. Эстетика eBay».

Напомним, что в марте в Краснодаре состоялся аукцион «краденого искусства».