В интернете продают архивное фото Краснодара за 30 тысяч рублей

Краснодарский край, В мире

Распечатать

Кадр сделан известным датским фотодокументалистом и подписан им собственноручно

Телеграм-канал «Kub Mash» обнаружил интересный лот на интернет-аукционе eBay: берлинское арт-агентство KunstStoff продает фотоработу «Krasnodar», сделанную в 2004 году известным датским фотографом-документалистом Йоакимом Эскильдсеном.

Фотография распечатана на струйном принтере на листе плотной бумаги размером 27,2 на 32,6 см и вручную подписана автором. Стартовая цена лота — 300 евро (приблизительно 29 356 рублей без учета доставки в Россию).

«Йоакима привлекло всё то же, что и любого сентиментального краснодарца», — пишет Kub Mash. — «Зеленоватое небо с висящей луной, промзона и ряд жигулей. Эстетика eBay».

Напомним, что в марте в Краснодаре состоялся аукцион «краденого искусства».

Аукционы Искусство Краснодар Фотография

Новости

В интернете продают архивное фото Краснодара за 30 тысяч рублей
В Краснодаре улицу Береговую на несколько дней закроют для транспорта
«Росгидромет» включил Адыгею и Кубань в зону повышенного климатического риска
В Краснодаре отключался свет сразу в трех местах
Мэрия Краснодара оценила в 5,5 миллионов ущерб от нелегальной свалки в поселке Победитель
«Курорт Красная Поляна» резко снизит для школьников цены на канатную дорогу

Лента новостей

Кубанские дайверы узнали тайну озера Безмолвия и установили мировой рекорд. Вот как это было
Сегодня, 15:31
Кубанские дайверы узнали тайну озера Безмолвия и установили мировой рекорд. Вот как это было
«Как я стал в дни путча защитником Белого дома»
19 августа, 18:10
«Как я стал в дни путча защитником Белого дома»
Вспоминает Евгений Руденко
«Коробочка храбрости»
Вчера, 15:00
«Коробочка храбрости»
В городах Кубани собирают помощь для тяжелобольных детей

Реклама на портале