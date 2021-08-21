«Росгидромет» включил Адыгею и Кубань в зону повышенного климатического риска

Адыгея, Краснодарский край

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Здесь будет становиться всё жарче и дождливее; но для Крыма и Ставрополья среднесрочный прогноз ещё более суров

Директор Института глобального климата и экологии «Росгидромета» Анна Романовская поделилась с РИА «Новости» оценкой того, в каких регионах России в ближайшие годы произойдут самые заметные изменения климата.

«На первом месте Крым», — отмечает Романовская. — «Там наблюдается рост температуры, увеличивается количество и интенсивность осадков, число опасных явлений и засух. Следующий за Крымом — Ставропольский край, далее <...> Курская и Воронежская области».

Эти четыре региона специалисты института объединили в «красную группу риска». Следующая, где также следует ожидать больших негативных последствий, отмечена оранжевым — в нее входят Краснодарский край, Адыгея, Ростовская область, Калмыкия, Москва, Севастополь и еще шесть областей средней полосы России.

В этих субъектах федерации, по данным Романовской, в ближайшие сезоны следует ожидать чередования засух и повышенного количества осадков.

Напомним, что 2020 год в Краснодарском крае и Адыгее выдался сильно засушливым. А с последствиями избыточных осадков у нас борются прямо сейчас.

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«Росгидромет» включил Адыгею и Кубань в зону повышенного климатического риска
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