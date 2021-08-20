Вечером того же дня около 21:00 глава Крымского района Сергей Лесь сообщил , что в Южном сельском поселении (бывшее СНТ «Мелиоратор») опасно поднялась вода в водоеме. Из-за этого провели эвакуацию жителей. На месте работают спасатели и экстренные службы.

В пресс-службе Крымского района Юга.ру рассказали, что во время эвакуации из Южного сельского поселения вывезли 12 человек. Сейчас вода стала убывать и местные жители хотят вернуться в поселок.

Также в пресс-службе рассказали, что уровень воды в реке Баканки тоже начал спадать.