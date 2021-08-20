В Крымском районе эвакуировали жителей из-за наводнения. Сейчас вода спала
Вечером 20 августа поднялась вода в водоеме в Южном сельском поселении. Эвакуировали 12 местных жителей
Напомним, 20 августа в Крымском районе вышла из берегов река Баканка. Власти ввели режим ЧС.
Вечером того же дня около 21:00 глава Крымского района Сергей Лесь сообщил, что в Южном сельском поселении (бывшее СНТ «Мелиоратор») опасно поднялась вода в водоеме. Из-за этого провели эвакуацию жителей. На месте работают спасатели и экстренные службы.
В пресс-службе Крымского района Юга.ру рассказали, что во время эвакуации из Южного сельского поселения вывезли 12 человек. Сейчас вода стала убывать и местные жители хотят вернуться в поселок.
Также в пресс-службе рассказали, что уровень воды в реке Баканки тоже начал спадать.
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