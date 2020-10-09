Синоптики рассказали, когда на Кубани начнутся дожди

Адыгея, Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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Эксперты рассказали, когда количество осадков в Краснодарском крае увеличится и начнут восполняться водоемы, обмелевшие за три месяца засухи

Эксперты в области метеорологии рассказали, что на Краснодарский край надвигаются циклоны и антициклоны, которые принесут с собой осадки. В конце октября пересохшие водоемы начнут восстанавливаться, а 2021 год должен стать не таким засушливым, написал 9 октября ТАСС. По словам специалистов, 2020 год стал самым засушливым в истории региона: в прошлый раз подобная ситуация случилась в 2010 году.

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Кроме того, в Гидрометцентре заявили, что минувшиий сентябрь в целом по всей России оказался самым теплым за всю 130-летнюю историю регулярных метеонаблюдений. До этого рекордно теплым считался сентябрь 2016 года, писал RT.

Что случилось в 2020 году? Зимой на Кубани практически не было снега, а весна была теплой. Из-за этого растаяли снежные запасы, питающие горные реки. При этом в некоторых районах из-за длительного отсутствия осадков пересохли водохранилища, реки, озера и водопады, от засухи пострадали памятники природы, а на некоторых прибрежных курортах с начала лета действует график подачи воды.

Например, в Анапе пересохло кипарисовое озеро, а в Сочи — Агурские водопады. В Геленджике все лето вода подавалась по графику. В августе на Черноморском побережье от Анапы до Сочи регулярно горели леса, самый крупный пожар произошел в заповеднике «Большой Утриш».

В Крыму в начале сентября пересохли реки, которые питают водохранилища, а в конце месяца график подачи вды ввели в Алуште. В октябре из-за засухи перешла на экономное водоснабжение Адыгея.

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По оценкам ученых, засуха не повредила кипарисам в Анапе, так как для них не обязательно постоянное нахождение ствола под водой. Однако пострадали субтропические виды растений, деревьев и животные, проживающие на территории заповедников. Например, в заповеднике «Утриш» в течение года не выпадала среднемесячная норма осадков и не наполнилось единственное озеро, которое находится в природоохранной зоне. Кроме того, земноводные и хищники переместились в ущелья и ближе к побережью, а подземные насекомые — ближе к грунтовым водам.

По прогнозу, со второй половины октября на Кубани пойдут осадки, которые были в дефиците прошлые месяцы. Реки и водохранилища постепенно наполнятся и засуха прекратится.

Что ожидают в 2021 году? По прогнозам синоптиков, лето без осадков должно повториться не ранее чем через семь лет, так как в прошлый раз засуха была в 2010-м. Поэтому 2021 год станет менее засушливым. Однако более точно станет понятно зимой, когда будут известны объемы выпавшего снега.

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