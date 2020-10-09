Синоптики рассказали, когда на Кубани начнутся дожди

Эксперты рассказали, когда количество осадков в Краснодарском крае увеличится и начнут восполняться водоемы, обмелевшие за три месяца засухи

Эксперты в области метеорологии рассказали, что на Краснодарский край надвигаются циклоны и антициклоны, которые принесут с собой осадки. В конце октября пересохшие водоемы начнут восстанавливаться, а 2021 год должен стать не таким засушливым, написал 9 октября ТАСС . По словам специалистов, 2020 год стал самым засушливым в истории региона: в прошлый раз подобная ситуация случилась в 2010 году.

Кроме того, в Гидрометцентре заявили, что минувшиий сентябрь в целом по всей России оказался самым теплым за всю 130-летнюю историю регулярных метеонаблюдений. До этого рекордно теплым считался сентябрь 2016 года, писал RT .

Что случилось в 2020 году? Зимой на Кубани практически не было снега, а весна была теплой. Из-за этого растаяли снежные запасы, питающие горные реки. При этом в некоторых районах из-за длительного отсутствия осадков пересохли водохранилища, реки, озера и водопады, от засухи пострадали памятники природы, а на некоторых прибрежных курортах с начала лета действует график подачи воды.

Например, в Анапе пересохло кипарисовое озеро, а в Сочи — Агурские водопады. В Геленджике все лето вода подавалась по графику. В августе на Черноморском побережье от Анапы до Сочи регулярно горели леса, самый крупный пожар произошел в заповеднике «Большой Утриш».

В Крыму в начале сентября пересохли реки, которые питают водохранилища, а в конце месяца график подачи вды ввели в Алуште. В октябре из-за засухи перешла на экономное водоснабжение Адыгея.