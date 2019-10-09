Краснодарский суд приостановил дело по землям рядом с ЖК «Фонтаны» до оценки стоимости участков
Арбитражный суд Краснодарского края приостановил дело по землям, где планируется строительство оставшихся зданий ЖК «Фонтаны», и назначил экспертизу стоимости участков
Ранее, 11 сентября, Арбитражный суд Краснодарского края запретил регистрационные действия по реестровым сведениям о земельных участках, где планируется строительство оставшихся трех литер ЖК «Фонтаны». В тот же день в другом судебном процессе суд не удовлетворил требования банка «Уралсиб», которые касались остановки хозяйственной деятельности на землях, где ведется строительство. «Уралсиб» оспаривал договоры и по другим землям бывшего мясокомбината «Краснодарский», однако 15-й арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону отклонил апелляцию по отказу в иске.
На данный момент судебный процесс по еще не застроенным участкам приостановлен, так как решением от 27 сентября суд удовлетворил ходатайство «Уралсиба» о назначении судебной экспертизы по определению рыночной стоимости оспариваемых земельных участков на момент заключения аренды — июнь 2018 года. Экспертизу должны провести в течение восьми рабочих дней с момента получения экспертом всех необходимых документов.
Суммарная площадь оспариваемых участков — 29 944 кв. м. Они находятся у пересечения улиц Старокубанская и Новая, однако часть корпусов получат номера по улице Воронежской. Кадастровые номера участков — 23:43:0309037:382, 23:43:0309037:712, 23:43:0309037:710. Кадастровые данные взяты с сайта публичная-кадастровая-карта.рф.
Как сообщали ранее Юга.ру, процесс основан на кредиторских требованиях банка «Уралсиб» к мясокомбинату «Краснодарский». Он был признан банкротом в 2013 году. Для замещения его активов в 2015 году было создано АО «Объединение», которому передали земли на улице Воронежской, 47. Некоторые из них «Объединение» сдало в аренду «Краснодарскому строительному объединению» и ООО «СпецСтройПроект», которые позже начали строить ЖК «Фонтаны».
Первые литеры ЖК «Фонтаны» ввели в эксплуатацию в 2017 году. Остальные здания планируют сдать в 2020 году. Квартиры в жилом комплексе продает «СпецСтройКубань». Трамвайная остановка на пересечении улиц Воронежской и Стасова была переименована в «Жилой комплекс "Фонтаны"» в феврале 2018 года, ранее она называлась «Мясокомбинат».
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