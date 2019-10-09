Краснодарский суд приостановил дело по землям рядом с ЖК «Фонтаны» до оценки стоимости участков

Ранее, 11 сентября, Арбитражный суд Краснодарского края запретил регистрационные действия по реестровым сведениям о земельных участках, где планируется строительство оставшихся трех литер ЖК «Фонтаны». В тот же день в другом судебном процессе суд не удовлетворил требования банка «Уралсиб», которые касались остановки хозяйственной деятельности на землях, где ведется строительство. «Уралсиб» оспаривал договоры и по другим землям бывшего мясокомбината «Краснодарский», однако 15-й арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону отклонил апелляцию по отказу в иске.

На данный момент судебный процесс по еще не застроенным участкам приостановлен, так как решением от 27 сентября суд удовлетворил ходатайство «Уралсиба» о назначении судебной экспертизы по определению рыночной стоимости оспариваемых земельных участков на момент заключения аренды — июнь 2018 года. Экспертизу должны провести в течение восьми рабочих дней с момента получения экспертом всех необходимых документов.

Суммарная площадь оспариваемых участков — 29 944 кв. м. Они находятся у пересечения улиц Старокубанская и Новая, однако часть корпусов получат номера по улице Воронежской. Кадастровые номера участков — 23:43:0309037:382, 23:43:0309037:712, 23:43:0309037:710. Кадастровые данные взяты с сайта публичная-кадастровая-карта.рф.