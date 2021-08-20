В Крымском районе 20 августа вышла из берегов река Баканка. Власти ввели режим ЧС

В Крымском районе 20 августа вышла из берегов река Баканка. Затопило 20 домов, на месте работают спасатели, сообщили в краевом оперштабе. Глава района Сергей Лесь написал, что в Крымске, станице Нижнебаканской, селе Пригородном и Южном ввели режим ЧС. В Нижнебаканской затопило улицы Мира, Набережная и Ленина, вода зашла в дома. Также пострадал поселок Жемчужный. Подъем воды возможен и в Крымске.

Так сейчас выглядит река Адагум в Крымске.

Лесь отметил, что во всех населенных пунктах выставлены визуальные посты, специалисты следят за датчиками мониторинга круглосуточно. Оперативные службы находятся в режиме полной готовности. В район приехал вице-губернатор Андрей Алексеенко.

В ГИБДД сообщили, что из-за того, что вода вышла на федеральную трассу А-146 Краснодар — Верхнебаканский, в 13:30 в районе 88-го км изменили движение. Накануне дожди тоже затопили этот участок, а утром 20 августа был временно перекрыт участок в районе 126-го км трассы.

Жители Крымска рассказали Юга.ру, что после дождя в первой половине дня в некоторых районах города подтопило дороги и работали сирены. В районе реки Адагум вода зашла во дворы и огороды. Уровень воды в реке в хуторе Веселом Мерчанского поселения поднимается: «Из берегов не выходила, но мост забило, чистили вчера. Сирены целый день работают». По словам местных жителей, больше всего пострадала станица Нижнебаканская. Затопило населенный пункт утром, но вода еще не ушла до конца: «Ни с того ни с сего рванула вода. Откуда она пошла непонятно, возможно, с Горного поселка, потому что там затопило сильно. Буквально за десять минут вода поднялась на полметра точно».