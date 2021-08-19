На Кубани закрыли трассу Краснодар – Верхнебаканский

Вечером 19 августа из-за сильных осадков затопило федеральную автодорогу Краснодар — Верхнебаканский. Из-за этого на 88 км трассы ограничено движение на одной из полос. Сотрудники ГИБДД на месте занимаются регулировкой движения.

Около 19:00 на 101 км трассы из берегов вышла река Куафара и вода перелилась на проезжую часть дороги. Толщина воды составляла около 30 см, сейчас на проезжей части около 5 см. Ограничение движения не вводилось, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.