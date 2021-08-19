На Кубани закрыли трассу Краснодар – Верхнебаканский

Краснодарский край

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19 августа из-за дождей затопило трассу Краснодар – Верхнебаканский. На одном из участков ограничили движение

Вечером 19 августа из-за сильных осадков затопило федеральную автодорогу Краснодар — Верхнебаканский. Из-за этого на 88 км трассы ограничено движение на одной из полос. Сотрудники ГИБДД на месте занимаются регулировкой движения. 

Около 19:00 на 101 км трассы из берегов вышла река Куафара и вода перелилась на проезжую часть дороги. Толщина воды составляла около 30 см, сейчас на проезжей части около 5 см. Ограничение движения не вводилось, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю. 

Напомним, 19 августа из-за затопления закрыли участок федеральной трассы А290 Новороссийск — Керчь. К вечеру движение восстановили. 

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