На трассе Краснодар — Верхнебаканский закрыли еще один участок для движения

Напомним, 19 августа из-за сильных осадков затопило федеральную автодорогу А-146 Краснодар — Верхнебаканский. Из-за этого на 88 км трассы ограничили движение на одной из полос.

20 августа в 9:50 ограничили движение на трассе А-146 Краснодар — Верхнебаканский в районе 126 км + 500 м из-за перелива воды через проезжую часть, сообщили в ГИБДД.

В Упрдор «Черноморье» уточнили, что движение перекрыто на 126-128 км, расположенном между станицей Нижнебаканской и хутором Горным

На месте работают экипажи ДПС. Объезд организован по маршруту Крымск — Варениковская — Гостагаевская — Натухаевская — Новороссийск.