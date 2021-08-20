На Кубани школа и детсад, пострадавшие во время наводнения, не примут детей 1 сентября

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова сообщила 19 августа, что детей из поврежденной школы в Анапе будут возить в соседнюю

Напомним, с 13 августа на Кубань обрушился мезоциклон. В результате сильных дождей в 33 населенных пунктах затопило 1 тыс. 18 домов и 3 тыс. 467 придомовых территорий, пострадали шесть социально значимых объектов. В Анапе за август выпал 271 мм осадков, или 5,5 месячных норм.

19 августа вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова сообщила в своем инстаграме, что коррекционная школа в Анапе и детский сад в Дефановке (Туапсинский район) не откроются к 1 сентября.

«Стихия нанесла серьезный урон. Повреждено оборудование пищеблоков и учебных классов», — написала Минькова.