На Кубани школа и детсад, пострадавшие во время наводнения, не примут детей 1 сентября
Вице-губернатор Кубани Анна Минькова сообщила 19 августа, что детей из поврежденной школы в Анапе будут возить в соседнюю
Напомним, с 13 августа на Кубань обрушился мезоциклон. В результате сильных дождей в 33 населенных пунктах затопило 1 тыс. 18 домов и 3 тыс. 467 придомовых территорий, пострадали шесть социально значимых объектов. В Анапе за август выпал 271 мм осадков, или 5,5 месячных норм.
19 августа вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова сообщила в своем инстаграме, что коррекционная школа в Анапе и детский сад в Дефановке (Туапсинский район) не откроются к 1 сентября.
«Стихия нанесла серьезный урон. Повреждено оборудование пищеблоков и учебных классов», — написала Минькова.
Детский сад власти пообещали восстановить в течение месяца, а со школой в Анапе дела обстоят сложнее — там откачивали воду уже несколько раз, и поэтому придется подождать, чтобы приступить к работам. Обучающихся будут возить в соседнюю школу.
Всего на ремонт выделили 80 млн рублей, написала Минькова. Она отметила, что во всех учебных учреждениях, кроме школы в Анапе и детсада в Дефановке, учебный год начнется 1 сентября.
Напомним, президент РФ Владимир Путин отметил, что стихийное бедствие не является причиной отсрочки начала учебного года и все социальные учреждения должны быть отремонтированы до 1 сентября.