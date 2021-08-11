В Краснодаре оштрафовали активиста за баннер о наборе независимых наблюдателей на выборах

11 августа активист Виталий Немцев сообщил, что его оштрафовали за баннер о наборе наблюдателей. Власти Краснодара сочли, что вывеска нарушает правила благоустройства

О том, что мэрия Краснодара потребовала снять баннер с призывом записываться в независимые наблюдатели на сентябрьских выборах в Госдуму, Немцев сообщил 27 июля в своем телеграм-канале «Гражданин наблюдатель». Согласно протоколу, белый баннер на красном кирпичном здании на улице Кирова, 126, не соответствует правилам городского благоустройства. Требование о демонтаже подписала главный архитектор города Наталья Машталир.

Отметим, что корреспондент «Свободных Медиа» обнаружил в пределах 200 метров от вывески еще несколько десятков спорных баннеров на фасадах, которые висят там годами.

Так как нарушение касается городского благоустройства, протокол рассматривал не суд, а административная комиссия Западного внутригородского округа Краснодара. 4 августа состоялось заседание комиссии. 11 августа Немцев опубликовал фотографию постановления. В нем сказано, что комиссия решила оштрафовать его на 1 тыс. рублей.

Портал Юга.ру связался с активистом, чтобы узнать, как проходило заседание. Немцев рассказал, что заявлял два письменных ходатайства о нарушениях. Комиссия их приложила к делу, но не рассматривала. Первое ходатайство — об исключении протокола из доказательств, так как Немцеву при составлении не разъяснили его права. Второе — касалось регламента, на основании которого его привлекли к ответственности. «Не носящие рекламный характер информационные вывески физических лиц не попадают под тот регламент администрации Краснодара, по которому меня привлекли к ответственности», — заявил Немцев. Он пояснил, что является физлицом и баннер разместил не для коммерческой деятельности: «Я ничего не зарабатываю с этого. Скорее, наоборот, — трачу».

Раздел II касается элементов благоустройства территории, а пункт 19.1 гласит: «На территории муниципального образования город Краснодар допускается размещение рекламных конструкций , виды которых предусмотрены Порядком размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования город Краснодар, утвержденным решением городской Думы Краснодара от 25.04.2013 N 47 п.4. На территории муниципального образования город Краснодар установка и эксплуатация рекламных конструкций без получения в установленном порядке разрешения запрещена».

В итоге комиссия решила оштрафовать Немцева на 1 тыс. рублей, вместо заявленного изначально штрафа в 3 тыс. рублей. Краснодарец намерен обжаловать решение в суде. Сделать он это может до 14 августа.

«Мне главное, чтобы баннер провисел до выборов. Сегодня по нему два человека позвонили [чтобы записаться в наблюдатели]. Есть люди, которые видят на вывеске сайт, и записываются через сайт», — рассказал активист.