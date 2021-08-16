Краснодарский Сбер за полгода увеличил объем ипотечных кредитов в 2,7 раза

В 2021 году жители Краснодарского края открыли в Сбере ипотечные кредиты на 60 млрд рублей

В основном ипотеку берут в рамках собственных программ банка. Но покупатели пользуются и льготными программами. Самая популярная из них — «Господдержка 2020». По ней за полгода кредиты получили 5 тыс. заемщиков на общую сумму 12,8 млрд рублей. Средний размер ипотеки с господдержкой составил 2,5 млн рублей.

За первое полугодие 2021 года Сбер в Краснодарском крае выдал жилищные кредиты более чем на 60 млрд рублей. Это на 267% выше, чем за тот же период прошлого года. Средний размер займа вырос на 34% и составил 2 млн 680 тыс. рублей.

Другой льготной программой, господдержкой для семей с детьми, воспользовалось 830 клиентов Сбербанка. Общая сумма выданных кредитов увеличилась более чем в два раза, а средний размер займа составил 2,2 млн рублей.

По программе субсидирования Минсельхоза банк выдал 588 кредитов населению на сумму 1,1 млрд рублей. Средний размер сельской ипотеки — 1,9 млн рублей.

«Господдержка и низкие ставки по собственным программам продолжают подстегивать рынок недвижимости, стимулируя спрос населения. За полгода ипотеку в Сбере оформили 22 тыс. семей — это вдвое больше, чем годом ранее», — прокомментировала управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Сергиенко.

Подать заявку на кредит можно в офисе банка или в мобильном приложении ДомКлик. Инструкция по оформлению льготной ипотеки доступна по ссылке.

В пресс-службе банка подчеркнули, что Сбер предлагает клиентам не только ипотеку от 5% годовых, но и онлайн-сервисы для регистрации сделок, открытие эскроу-счетов и безопасных расчетов.