Энергетики «Россети Кубань» отремонтировали 790 км ЛЭП на востоке края

Сотрудники Армавирского филиала «Россети Кубань» рассказали о темпах ремонта и технического обслуживания в 2021 году

С начала текущего года они отремонтировали 790 км воздушных линий электропередачи и 43 трансформаторных подстанций в пяти восточных районах края.

С января по апрель энергетики отремонтировали свыше 70 км воздушных линий основной питающей сети и 719 км распределительной — 63% и 47% от плана на год соответственно. В ходе работ заменили свыше 14 км провода, 130 опор и 3030 изоляторов. Всего в течение 2021 года запланирован ремонт более 1,6 тыс. км ЛЭП различных уровней напряжения.

Энергетики сообщили о завершении работ на ряде значимых центров питания классом напряжения 35-110 кВ: «ГНС-1» в Кавказском районе, «Надежная» в Отрадненском районе и «Южная» в Армавире. Подстанция «Южная» снабжает электроэнергией более 40 тыс. жителей, соцобъекты и предприятия в городе; «ГНС-1» питает оросительные системы, а от «Надежной» зависит электроснабжение жителей станицы и ряда соцобъектов сельского поселения.