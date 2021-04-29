Энергетики «Россети Кубань» отремонтировали 790 км ЛЭП на востоке края
Сотрудники Армавирского филиала «Россети Кубань» рассказали о темпах ремонта и технического обслуживания в 2021 году
С начала текущего года они отремонтировали 790 км воздушных линий электропередачи и 43 трансформаторных подстанций в пяти восточных районах края.
С января по апрель энергетики отремонтировали свыше 70 км воздушных линий основной питающей сети и 719 км распределительной — 63% и 47% от плана на год соответственно. В ходе работ заменили свыше 14 км провода, 130 опор и 3030 изоляторов. Всего в течение 2021 года запланирован ремонт более 1,6 тыс. км ЛЭП различных уровней напряжения.
Энергетики сообщили о завершении работ на ряде значимых центров питания классом напряжения 35-110 кВ: «ГНС-1» в Кавказском районе, «Надежная» в Отрадненском районе и «Южная» в Армавире. Подстанция «Южная» снабжает электроэнергией более 40 тыс. жителей, соцобъекты и предприятия в городе; «ГНС-1» питает оросительные системы, а от «Надежной» зависит электроснабжение жителей станицы и ряда соцобъектов сельского поселения.
Сейчас сотрудники «Россети Кубань» ремонтируют питающие центры «Горькая Балка» в Новокубанском районе, «ЗТВС» в Армавире, «Венцы» в Гулькевичском районе и «Подлесная» в Успенском районе. На двух последних также заменят все масляные выключатели 10 кВ на более современные и экологичные вакуумные.
Подстанция «ЗТВС» играет важную роль в электроснабжении таких предприятий, как Кубаньжелдормаш, Армавирский электротехнический завод и Армавирский электромеханический завод. От высоковольтных центров питания «Горькая Балка», «Венцы» и «Подлесная» в общей сложности запитаны 16 сельских населенных пунктов с населением более 13 тыс. человек, школы и медучреждения.
Всего на ремонт энергосети Армавирский филиал «Россети Кубань» направит в 2021 году свыше 147 млн рублей. Своевременные работы продлевают эксплуатационный ресурс оборудования и снижают вероятность нарушений в электроснабжении.