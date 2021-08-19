Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть с 19 августа

Американская криминальная драма «Охотник за разумом. Схватка» (18+) рассказывает о Билле Хагмайере, аналитике ФБР, который исследует поведение серийных убийц. Ему предстоит провести несколько интервью с Тедом Банди, который убил более 20 женщин и был приговорен к смертной казни. Харизматичный маньяк постепенно начинает очаровывать Билла, искажая его восприятие. Главную роль агента ФБР сыграл Элайджа Вуд.

Главная героиня англо-американского криминального боевика «Кодекс киллера» (18+) Анна — профессиональная убийца, которая обучалась у лучших наемников. После смерти ее наставника на девушку начинается охота.

Английский хоррор «Вуду» (18+) рассказывает о женщине по имени Иззи, которая вернулась из командировки и совершенно не узнала свой дом. Героиня выяснила, что на ее дочерей наложено проклятье, снять которое сможет только специальный обряд.

Действие американского фантастического триллера «Воспоминания» (16+) происходит в недалеком будущем. Из-за глобального потепления Майами почти полностью ушел под воду. Частный детектив Ник Баннистер с помощью специальной технологии выискивает в человеческой памяти нужные моменты, чтобы заказчик мог вспомнить что-то важное. Однажды появляется клиентка, которая забыла, где оставила ключи. Главную роль исполнил Хью Джекман.

Кроме того, в прокат вышла французская черно-белая криминальная драма Матье Кассовица «Ненависть» (18+) 1995 года. За свою работу постановщик получил награду Каннского кинофестиваля. Главную роль в фильме исполнил Венсан Кассель.