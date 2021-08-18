В Краснодаре в кино покажут драму «Ненависть» 1995 года
На экраны кинотеатра в Краснодаре 19 августа выходит криминальная драма Матье Кассовица «Ненависть»
Премьера ленты состоялась в 1995 году на Каннском кинофестивале, где ее признали новаторской, а постановщику вручили приз за режиссуру.
Матье Кассовиц показал зрителям Париж середины 90-х годов с его бедностью, безработицей, насилием, классовым конфликтом, народным раздражением и полицейским беспределом. Главный герой Винс, роль которого исполнил Венсан Кассель, — еврейский подросток, живущий в одном из кварталов гетто. В ходе беспорядков пострадал его друг Абдель. Винс находит полицейский револьвер и отправляется мстить.
Французская черно-белая лента получила три награды национальной премии «Сезар» и уже много лет постоянно входит в список 250 лучших фильмов всех времен по версии IMDb.
Показ кинокартины приурочен к ее 25-летию. Зрители смогут увидеть отреставрированную версию фильма на английском языке с субтитрами. Билеты на сеансы уже в продаже.