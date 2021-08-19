Председатель ЗСК рассказал об итогах парламентского года

Руководитель краевого парламента рассказал об итогах года в интервью газете «Кубань сегодня». Приоритетом в работе ЗСК осталась социальная сфера. По словам Бурлачко, ежегодно на нее выделяют более 70% краевых доходов. Помимо этого, средства отправляют в местные бюджеты по предложениям депутатского корпуса: так, на решение социально значимых вопросов за годы работы ЗСК 6‑го созыва отправили более 2 млрд рублей.

Юрий Бурлачко отметил, что из-за пандемии год для Краснодарского края оказался непростым, но в ЗСК продолжали развивать все социальные программы, для некоторых даже увеличили финансирование. Например, бюджет на реализацию программы «Развитие здравоохранения» увеличился до 65 млрд 924 млн. Дополнительно из регионального бюджета выделили 1 млрд 485 млн рублей на капремонт больниц и поликлиник, приобретение лекарственных препаратов для граждан, закупку медоборудования для детских лечебных учреждений, пропаганду здорового образа жизни и дополнительное профессиональное образование медработников.

«Наша главная задача — благополучие жителей края. На это нас нацеливает Владимир Путин. На недавнем съезде «Единой России» он подчеркнул, что для уверенности в будущем важно все: эффективная социальная поддержка, комфортная среда в городах и поселках, доступность детских садов и яслей, новые рабочие места. Эту уверенность мы пытаемся дать людям», — поделился Бурлачко.

Бурлачко поздравил учителей и школьников со скорым началом учебного года и рассказал, что за последние пять лет в крае открыли около 50 новых школ. В парламенте надеются обеспечить доступом к качественному образованию всех детей даже в условиях активной миграции на юг.