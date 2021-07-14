В Заксобрании Краснодарского края обсудили итоги борьбы с коронавирусом в 2020 году

По словам министра здравоохранения региона Евгения Филиппова, в прошлом году на борьбу с коронавирусом в Краснодарском крае выделили 10,1 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов.

Для помощи больным с COVID-19 в крае перепрофилировали койки, развернули 29 лабораторий и 9 амбулаторных КТ-центров, открыли обсерваторы. Всего действовало 27 ковидных госпиталей. Их обеспечили рентген-аппаратами, томографами, аппаратами для ультразвуковых исследований, экстракорпоральной мембранной оксигенации, ИВЛ, гемодиализа. Также закупили 252 автомобиля.