Центробанк спрогнозировал рост кредитных ставок и ужесточение требований к заемщикам

Микрофинансовые организации предложили свои услуги, пока условия кредитования еще не изменились

Как сообщали «Известия», Центральный банк ожидает ужесточения условий кредитования во второй половине 2021 года. На это влияют рост инфляции, повышение ключевой ставки и закредитованность населения. По прогнозу Центробанка, банки попытаются уменьшить риск просрочек, повысив ставки по кредитам и ужесточив отбор заемщиков.

Проект «ВсеЗаймыОнлайн» предложил обратиться за кредитом, пока условия остались прежними. Многие микрофинансовые организации предоставляют клиентам возможность оформить займ в онлайн-режиме: без лишних перемещений и в любое время суток. Сайт «ВсеЗаймыОнлайн» объединяет актуальные предложения таких финорганизаций. Посетитель может выбрать подходящее по ряду параметров: способу выплат, размеру ставки, требованиям к кредитной истории, возрасту заемщика и т. д.