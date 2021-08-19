Центробанк спрогнозировал рост кредитных ставок и ужесточение требований к заемщикам
Микрофинансовые организации предложили свои услуги, пока условия кредитования еще не изменились
Как сообщали «Известия», Центральный банк ожидает ужесточения условий кредитования во второй половине 2021 года. На это влияют рост инфляции, повышение ключевой ставки и закредитованность населения. По прогнозу Центробанка, банки попытаются уменьшить риск просрочек, повысив ставки по кредитам и ужесточив отбор заемщиков.
Проект «ВсеЗаймыОнлайн» предложил обратиться за кредитом, пока условия остались прежними. Многие микрофинансовые организации предоставляют клиентам возможность оформить займ в онлайн-режиме: без лишних перемещений и в любое время суток. Сайт «ВсеЗаймыОнлайн» объединяет актуальные предложения таких финорганизаций. Посетитель может выбрать подходящее по ряду параметров: способу выплат, размеру ставки, требованиям к кредитной истории, возрасту заемщика и т. д.
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Кроме того, специалисты проекта бесплатно помогают подобрать финансовые продукты; зарегистрированным пользователям доступен персональный кредитный рейтинг; сайт наполнен статьями, новостями, рейтингами и обзорами из мира финансов.
В пресс-службе проекта рассказали, как выглядит процедура займа:
- Клиент регистрируется на сайте нужной организации и входит в личный кабинет с логином и паролем.
- Клиент заполняет анкету заемщика — там нужно указать паспортные данные, сведения о трудоустройстве, доходе, семейном положении.
- Клиент отправляет заявку на микрозайм, где запрашивает нужную сумму, срок кредитования и удобный способ получения-возврата средств. Например, один из способов — получить деньги на банковскую карту и погасить долг с нее же.
- Если заявку на займ одобрят, деньги поступят в течение 5–10 минут.
Некоторые организации привлекают новых клиентов беспроцентными займами. Условие одно: вернуть средства вовремя, чтобы не отдавать проценты и не сталкиваться со штрафом за просрочку. Так клиент может получить небольшую сумму на короткий срок и улучшить свою кредитную историю.