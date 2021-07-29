Кубанские банки требуют выплаты с пострадавших от наводнений, хотя Центральный банк призвал простить долги

Краснодарский край

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Банк России призвал банки простить долги пострадавшим от наводнений. Жители Кубани рассказали, что в местных банках об этом ничего не знают

Напомним, в начале июля на Кубани прошли сильные ливни: из-за осадков реки вышли из берегов и режим ЧС ввели в шести муниципалитетах. От непогоды погибли 12 человек. 

После этого Центробанк разослал в ряд банков, кредитных и микрофинансовых организаций информационное письмо с перечнем особых мер в отношении пострадавших от наводнения. Банки и организации должны были принять возможные меры по урегулированию обязательств по кредитам, «вплоть до прощения долга в особых ситуациях». Также ЦБ рекомендовал не взыскивать у должников имущество и не учитывать эту реструктуризацию в качестве фактора, ухудшающего кредитную историю.

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27 и 28 июля пострадавшие от наводнений жители Туапсинского, Славянского, Северского районов и Горячего Ключа сообщили депутату Госдумы Наталье Костенко о проблемах с кредитными организациями.

Люди рассказали, что обращались в банки с учетом рекомендации Центрального банка о реструктуризации долгов, но получили отказ. В банках им сообщили, что не получали никакой информации по этому поводу от своих центральных офисов. 

У пострадавших были кредиты в Сбербанке, Почта Банке, Совкомбанке, ВТБ, БыстроБанке, Центр-инвесте, Альфабанке, Банке Союз, банке «Ренесанс-кредит» и ОТП банке.

Депутат пообещала разобраться с ситуацией и посоветовала просить у банков снижение платежа или кредитные каникулы. Также она планирует обсудить эту ситуацию с Центральным банком и Минфином. 

Банк России Банки Горячий Ключ Кредитование Министерство финансов РФ Северский район Славянский район Стихийные бедствия Туапсинский район Финансы Экономика

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