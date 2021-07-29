Кубанские банки требуют выплаты с пострадавших от наводнений, хотя Центральный банк призвал простить долги

Банк России призвал банки простить долги пострадавшим от наводнений. Жители Кубани рассказали, что в местных банках об этом ничего не знают

Напомним, в начале июля на Кубани прошли сильные ливни: из-за осадков реки вышли из берегов и режим ЧС ввели в шести муниципалитетах. От непогоды погибли 12 человек. После этого Центробанк разослал в ряд банков, кредитных и микрофинансовых организаций информационное письмо с перечнем особых мер в отношении пострадавших от наводнения. Банки и организации должны были принять возможные меры по урегулированию обязательств по кредитам, «вплоть до прощения долга в особых ситуациях». Также ЦБ рекомендовал не взыскивать у должников имущество и не учитывать эту реструктуризацию в качестве фактора, ухудшающего кредитную историю.

27 и 28 июля пострадавшие от наводнений жители Туапсинского, Славянского, Северского районов и Горячего Ключа сообщили депутату Госдумы Наталье Костенко о проблемах с кредитными организациями.