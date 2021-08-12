Прокурор вынес представление Первышову из-за того, что чиновники в Краснодаре плохо выполняли обязанности по предоставлению многодетным земельных участков
Портал Юга.ру узнал, что Генеральная прокуратура отреагировала на жалобы многодетных из Краснодара на проблемы с выдачей земельных участков
Напомним, в 2017 году в Краснодаре начались проблемы с выдачей бесплатных земельных участков для многодетных семей. Активисты подавали жалобы во все инстанции, вплоть до президента.
Сам глава города Евгений Первышов в июле 2021 года заявил, что «земельный банк в Краснодаре исчерпан от слова совсем», и сказал, что многодетные могут встать на очередь в другом муниципалитете.
Позже оказалось, что свободной земли под эти цели не хватает во всем регионе. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в крае 1,3 тыс. свободных участков, а семей в очереди — 32,6 тыс.
Инициативная группа многодетных предложила рассмотреть возможность денежной компенсации взамен участка. По данным портала Юга.ру, осенью депутаты ЗСК Кубани будут обсуждать соответствующий законопроект.
Вместе с тем, Генеральная прокуратура РФ отреагировала на жалобу о нарушении прав на получение льготных участков. Ведомство спустило обращение в прокуратуру Кубани. Там сообщили, что в Краснодаре в очереди стоят 5 тыс. 497 многодетных. Они не могут получить землю в связи с отсутствием свободных и пригодных под эти цели участков.
Прокуратура провела проверку и выяснила, что чиновники в Краснодаре ненадлежащим образом выполняли свои обязанности по формированию земельных участков, их оформлению, постановке на учет и дальнейшему предоставлению многодетным.
26 июля прокурор вынес мэру Краснодара представление. Это значит, что в течение месяца Первышов должен принять меры, чтобы устранить нарушения, а после — сообщить о результатах своих действий прокурору.
Кроме того, краевая прокуратура проинформировала губернатора и председателя ЗСК о том, что парламентариям необходимо внести изменения в краевой закон. Это позволит многодетным получить денежную компенсацию или сертификат взамен участка.