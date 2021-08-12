Портал Юга.ру узнал, что Генеральная прокуратура отреагировала на жалобы многодетных из Краснодара на проблемы с выдачей земельных участков

Напомним, в 2017 году в Краснодаре начались проблемы с выдачей бесплатных земельных участков для многодетных семей. Активисты подавали жалобы во все инстанции, вплоть до президента.

Сам глава города Евгений Первышов в июле 2021 года заявил, что «земельный банк в Краснодаре исчерпан от слова совсем», и сказал, что многодетные могут встать на очередь в другом муниципалитете.