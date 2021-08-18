На Кубани перестал действовать мезоциклон, но погода не улучшилась

Краснодарский край

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Синоптики представили прогноз погоды с 18 по 20 августа

Напомним, с 13 августа на Кубани бушевал черноморский мезоциклон. В результате сильных осадков затопило многие муниципалитеты Кубани. Из-за наводнений в 14 районах ввели режим ЧС и эвакуировали более 1500 человек.

По данным синоптиков, черноморский циклон прекратил своё действие на территории Кубани. Гидрометцентр прогнозирует на 18 августа по краю переменную облачность с кратковременным дождем и грозой. Местами возможны порывы ветра до 14 м/с. Температура днём составит 33℃, а ночью может опуститься до 14℃. Во второй половине дня возможны дожди. 

На Черноморском побережье преимущественно без осадков, переменная облачность. Днём температура составит 31℃, ночью 17-22℃.

В Краснодаре также переменная облачность без осадков, температура днём 32℃, ночью температура опустится до 18℃.

На следующие двое суток в крае обещают местами кратковременный дождь и гроза. 20 августа в некоторых районах возможен сильный дождь и град, ветер порывами 14 м/с. 

Температура сохранится такой же: днём около 30℃, ночью — 20℃. 

На Черноморском побережье также ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. 20 августа в Туапсинском районе ожидается сильный дождь и порывами ветра до 17 м/с. На участке Анапа-Джубга при грозе порывы ветра могут составить до 20 м/с. 

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