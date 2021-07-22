Жильцов самого большого аварийного дома в Краснодаре начали расселять

Краснодарский край

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Власти Краснодара 22 июля пообещали, что к концу года расселят всех жильцов аварийного дома по улице Таганрогской

Трехэтажный дом на улице Таганрогской, 1а построили еще в 1962 году. Его признали аварийным в 2014 году. Сейчас это самый большой аварийный дом в городе — здесь проживает 141 человек. Ранее расселить жильцов планировали в 2024 году, но из-за технического состояния дома пришлось сдвинуть сроки. 

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Как сообщили в пресс-службе мэрии, процедура расселения уже началась. Ее планируют завершить до 31 декабря 2021 года. Работы по оценке размера возмещений за жилые помещения и земельный участок обещали закончить до 25 июля.

Также городские власти закупят восемь квартир для расселения жильцов, проживающих в доме по договорам социального найма: три двухкомнатные и пять однокомнатных.

22 июля глава Краснодара Евгений Первышов пообщался с жильцами дома и пообещал, что власти окажут им необходимую помощь при расселении. 

«Цены на недвижимость серьёзно выросли, поэтому сегодня на заседании городской Думы внесём коррективы в бюджет и добавим необходимые средства. Хочу подчеркнуть, что с каждым жильцом аварийного дома вопрос будем решать индивидуально и оказывать помощь до момента получения компенсации или ключей. И, конечно, планы по благоустройству территории на месте снесенного здания, как и всегда, будем обсуждать с жителями микрорайонов», — сообщил в своём телеграме Первышов.

Как писали Юга.ру, также в Краснодаре хотят привести в порядок аварийный дом на Промышленной. На время ремонта людей расселят.

Евгений Первышов Жилье Краснодар

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Жильцов самого большого аварийного дома в Краснодаре начали расселять
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