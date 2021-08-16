В Краснодаре по делу о смерти рабочего на кране перед судом предстанет прораб

В краевом СК сообщили, что 16 августа передали в суд дело по факту гибели рабочего при строительстве Яблоновского моста

По данным следствия, несмотря на сильный порывистый ветер, ответственный за безопасность на строительном участке допустил к работе 35-летнего машиниста козлового крана без инструктажа по технике безопасности. При этом обвиняемый знал, что работы по монтажу и наладке крана не окончены и он не введен в эксплуатацию, в связи с чем управлять краном могли только сотрудники монтажной организации.

Напомним, трагедия случилась 7 апреля. На стройке Яблоновского моста упал грузоподъемный кран, в котором находился 35-летний машинист. Он погиб на месте от полученных травм.

В результате на стройплощадке между опор Яблоновского моста кран обрушился вместе с машинистом. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

СУ СКР по Краснодарскому краю возбудило в отношении 51-летнего прораба ООО «СтройЮгРегион», ответственного за безопасность на участке 6, уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть по неосторожности). 16 августа в краевом следственном комитете сообщили, что дело передали в суд. Обвиняемый признал вину в полном объеме.