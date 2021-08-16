Трассу Новороссийск — Керчь под Анапой снова закрыли для движения

Краснодарский край

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16 августа на дороге А290 Новороссийск — Керчь ограничили движение из-за подтопления

Напомним, из-за сильных ливней в районе Анапы затопило несколько дорог. 15 августа было восстановлено движение на всех ранее затопленных трассах, в том числе и на А290 Новороссийск — Керчь. 

16 августа пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю сообщила, что федеральная дорога А290 от 65 км до 65 км +300 метров в районе Анапы снова закрыта для движения. Причиной послужили обильные осадки — из-за них опять подтопило часть трассы. 

Объехать закрытый участок можно через поселок Виноградный. На дороге дежурят автоинспекторы, которые перераспределяют транспорт. 

Анапа Дороги

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