Трассу Новороссийск — Керчь под Анапой снова закрыли для движения

Напомним, из-за сильных ливней в районе Анапы затопило несколько дорог. 15 августа было восстановлено движение на всех ранее затопленных трассах, в том числе и на А290 Новороссийск — Керчь.

16 августа пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю сообщила, что федеральная дорога А290 от 65 км до 65 км +300 метров в районе Анапы снова закрыта для движения. Причиной послужили обильные осадки — из-за них опять подтопило часть трассы.

Объехать закрытый участок можно через поселок Виноградный. На дороге дежурят автоинспекторы, которые перераспределяют транспорт.