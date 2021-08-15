На закрытых из-за непогоды дорогах Анапы восстановили движение

Краснодарский край

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Вечером 14 августа для движения снова открыли участки федеральных и краевых трасс в районе Анапы

Напомним, из-за сильных ливней 14 августа в районе Анапы затопило несколько дорог: участок трассы А-290 Новороссийск — Керчь, съезд к поселку Пятихатка, две полосы на улице Верхняя дорога, трассу Юровка — Раевская — Новороссийск. 

Вечером 14 августа восстановили движение на участке А-290 Новороссийск — Керчь для легкого и грузового транспорта максимальной массой до 8 тонн. Для всех автомобилистов открыли трассу Юровка — Раевская — Новороссийск. 

Также в Анапе возобновилось движение по улице Верхняя дорога (от проезда Цветной до улицы Утесова).

Анапа Дороги

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