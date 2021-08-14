В Анапе закрыли участки федеральных и краевых дорог

Из-за подтоплений 14 августа временно закрыты некоторые участки федеральных и краевых трасс в районе Анапы

Из-за обрушевшегося мезоциклона в Анапе оказались подтоплены некоторые участки трасс. В краевом Оперштабе 14 августа сообщили, что на этих дорогах движение временно приостановлено.