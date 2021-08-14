В Анапе закрыли участки федеральных и краевых дорог

Краснодарский край

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Из-за подтоплений 14 августа временно закрыты некоторые участки федеральных и краевых трасс в районе Анапы

Из-за обрушевшегося мезоциклона в Анапе оказались подтоплены некоторые участки трасс. В краевом Оперштабе 14 августа сообщили, что на этих дорогах движение временно приостановлено.

По каким дорогам нельзя проехать в районе Анапы:

  • на федеральной трассе А-290 Новороссийск — Керчь на 65 км затопило три полосы, протяженностью двести метров, в границах поселка Виноградного.
  • на 55 км + 650 м в районе съезда к поселку Пятихатка затопило две полосы, протяженностью 150 метров. Объезд организован через поселок Виноградный.
  • на улице Верхняя дорога (от проезда Цветного до улицы Утесова) затопило две полосы, протяженностью 150 метров. Объехать можно через поселок Витязево, по Пионерскому проспекту.
  • на 10 км дороги Юровка — Раевская — Новороссийск затопило две полосы, протяженностью 100 метров. Объезд организован через трассу «подъезд к хутору Чекон» либо по трассе Андреева гора — Варениковская — Анапа.  
Анапа Дороги Стихийные бедствия

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