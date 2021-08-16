Краснодар стал лидером в рейтинге российских городов по вводу жилья

По данным экспертов РИА «Новости», больше всего жилья в перерасчете на одного человека в 2020 году ввели в Краснодаре. Специалисты считают, что в городе на протяжении последних нескольких лет наблюдается «строительный бум».

Так, в кубанской столице на одного человека в 2020 году ввели 1,82 кв. метра. Всего в прошлом году в Краснодаре ввели 1869,8 тыс. кв. метров жилья.

Второе месте в рейтинге занял Калининград. Там в 2020 году на одного человека ввели 1,37 кв. метров. Замыкает тройку лидеров Севастополь, где на человека пришлось 1,34 кв. метров.