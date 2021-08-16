В Краснодарском крае неделя начнется с дождей

По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Краснодаре днем 16 августа будет облачно с прояснениями и потеплеет до 29 ℃. Ночью немного похолодает — столбик термометра опустится до 22 ℃.

В краснодарском гидрометцентре сообщили, что по краю пройдут дожди. Местами будут идти ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с. Днем воздух прогреется до 24-29 ℃.

На Черноморском побережье местами кратковременные дожди, гроза. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Столбик термометра днем поднимется до 25-30 ℃.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю отметили, что 16 августа территория Кубани подвержена воздействиям фронтальных разделов. Как писали Юга.ру, эти разделы связаны с циклоном, центр которого располагается в районе Грузии. Осадки будут меньшей силы и локального характера. Основная часть выпадет на восточную половину края.