В Краснодаре частично закроют улицу Северную

Краснодарский край

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Участок улицы Северной в Краснодаре будет частично закрыт до 16 августа

Из-за аварийных работ на сетях водоснабжения, которые выполняет ООО «Кубаньэнергосервис» до 6:00 16 августа для движения транспорта ограничат участок улицы Северной.

В пресс-службе мэрии Краснодара 13 августа сообщили, что будет ограничен участок Северной в районе пересечения с улицей 9 мая. Нельзя будет проехать по двум правым полосам по направлению из центра города в сторону Уральской. Для движения будут открыты две другие полосы.

Работы будут проводиться только в выходные дни. Для обеспечения безопасности на участке дороги установят временные дорожные знаки и ограждения.

Напомним, по выходным в Краснодаре до 6 сентября из-за ремонта будут закрывать правую полосу на улице Гаврилова. 

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