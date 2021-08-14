В Краснодаре частично закроют улицу Северную

Участок улицы Северной в Краснодаре будет частично закрыт до 16 августа

Из-за аварийных работ на сетях водоснабжения, которые выполняет ООО «Кубаньэнергосервис» до 6:00 16 августа для движения транспорта ограничат участок улицы Северной.

В пресс-службе мэрии Краснодара 13 августа сообщили, что будет ограничен участок Северной в районе пересечения с улицей 9 мая. Нельзя будет проехать по двум правым полосам по направлению из центра города в сторону Уральской. Для движения будут открыты две другие полосы.

Работы будут проводиться только в выходные дни. Для обеспечения безопасности на участке дороги установят временные дорожные знаки и ограждения.