В Краснодаре на улице Гаврилова закроют одну полосу

В Краснодаре с 14 августа автомобилисты не смогут проехать по правой полосе на улице Гаврилова

Из-за подведения газопровода к строящемуся объекту, правую полосу на улице Гаврилова будут закрывать каждый выходные с 14 августа по 6 сентября.

«Автомобилисты не смогут проехать по правой полоче улицы гаврилова напротив дома № 14 при движении от Красных партизан к Одесской», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В будние дни котлован будут засыпать щебнем. Во время проведения работ на участке выставят ограждение и предупреждающие знаки.