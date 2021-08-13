В Краснодаре на улице Гаврилова закроют одну полосу

Краснодарский край

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В Краснодаре с 14 августа автомобилисты не смогут проехать по правой полосе на улице Гаврилова

Из-за подведения газопровода к строящемуся объекту, правую полосу на улице Гаврилова будут закрывать каждый выходные с 14 августа по 6 сентября.

«Автомобилисты не смогут проехать по правой полоче улицы гаврилова напротив дома № 14 при движении от Красных партизан к Одесской», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В будние дни котлован будут засыпать щебнем. Во время проведения работ на участке выставят ограждение и предупреждающие знаки.

Напомним, до 31 августа в Краснодаре действует ограничение движения по улице Московской. Там проехать в обе стороны можно только по правой полосе.

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В Краснодаре на улице Гаврилова закроют одну полосу
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