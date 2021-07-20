Сбер и ГК «Победа» построят первый жилой комплекс с эскроу в Адыгее

Партнерский Адыгея

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Сбер выделил 2,6 млрд рублей на строительство второй очереди ЖК «Мега-Победа» с эскроу-счетами в Адыгее

ГК «Победа» направит финансирование от Сбера на строительство четырех домов общей площадью 83 тыс. кв. метров.

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Впервые в Адыгее создают жилой комплекс согласно требованиям обновленного 214-ФЗ. Механизм закона гарантирует завершение строительства и исполнение строительными компаниями обязательств перед дольщиками. Покупатели квартир откроют эскроу-счета Сбера, их деньги отправят застройщику только после ввода домов в эксплуатацию и регистрации хотя бы одного права собственности.

«После двух лет работы с механизмом эскроу в Краснодарском крае Сбер обладает глубокой экспертизой рынка. Сегодня мы используем этот опыт для реализации проектов в Адыгее. Первый из них — вторая очередь ЖК «Мега-Победа». Он частично финансируется субсидиями Министерства экономического развития. Мы уверены, что в Адыгее успешно состоялся переход на проектное финансирование и вслед за ГК «Победа» такие проекты запустят другие застройщики региона», — рассказала управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Сергиенко.

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Строительство второй очереди ЖК «Мега-Победа» уже идет, первый литер планируют завершить к середине 2022 года, весь комплекс — к концу 2023 года. Комплекс расположен в ауле Новая Адыгея на Тургеневском шоссе, 20/1В, в 15 минутах езды от Краснодара. Комплекс состоит из пяти 9‑этажных домов с закрытым двором, детскими и спортивными площадками, пешеходными зонами.

«Это первый для ГК «Победа» опыт проектного финансирования и важный шаг в развитии нашей компании. Мы рады, что заключили соглашение с крупнейшим банком России — Сбербанком. Мы как застройщики сможем быстрее закончить строительство за счет бесперебойного финансирования, а наши дольщики получат дополнительные гарантии», — поделился генеральный директор ООО СЗ «Победа» Юрий Поляков.

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