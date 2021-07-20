Сбер и ГК «Победа» построят первый жилой комплекс с эскроу в Адыгее

Впервые в Адыгее создают жилой комплекс согласно требованиям обновленного 214-ФЗ. Механизм закона гарантирует завершение строительства и исполнение строительными компаниями обязательств перед дольщиками. Покупатели квартир откроют эскроу-счета Сбера, их деньги отправят застройщику только после ввода домов в эксплуатацию и регистрации хотя бы одного права собственности.

«После двух лет работы с механизмом эскроу в Краснодарском крае Сбер обладает глубокой экспертизой рынка. Сегодня мы используем этот опыт для реализации проектов в Адыгее. Первый из них — вторая очередь ЖК «Мега-Победа». Он частично финансируется субсидиями Министерства экономического развития. Мы уверены, что в Адыгее успешно состоялся переход на проектное финансирование и вслед за ГК «Победа» такие проекты запустят другие застройщики региона», — рассказала управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Сергиенко.