На Кубани «МонтажТехСтрой» за месяц обучит и примет на работу сварщиков

Партнерский Краснодарский край

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Компания «МонтажТехСтрой» объявила набор на бесплатное обучение профессии сварщика

Предприятие объявило набор людей без образования и опыта сварки на бесплатное обучение с гарантированным трудоустройством. Студентам предоставят стипендию и места в общежитии на время обчения.

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Курс начнется 6 сентября и продлится месяц. За это время будущие специалисты освоят теорию профессии и сдадут экзамен. После их ждут практические занятия, пробные работы и снова экзамен, уже практический. Выпускники получат квалификацию электросварщика на полуавтоматических машинах (сварщик частично механизированной сварки плавлением). Последний этап — официальное трудоустройство в «МонтажТехСтрой».

Учебный центр находится в поселке Афипском на улице Дорожной, 1. 

Записаться можно по телефону 8-988-368-17-18, в директе инстаграма @montazhtechstroy, по электронной почте filonenko@mtstroy-kr.ru или anistratenko@mtstroy-kr.ru.

ООО «МонтажТехСтрой» с 2010 года занимается строительством и реконструкцией объектов нефтегазовой промышленности. Компания выполняет все этапы работ от разработки проекта до гарантийного обслуживания сданных объектов. В числе клиентов ООО «МонтажТехСтрой» — «Роснефть», «Транснефть» и Афипский нефтеперерабатывающий завод.

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