На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей

Краснодарский край

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Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 12 августа

По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Краснодаре днем 12 августа ожидается дождь, температура воздуха прогреется до 25 ℃. Вечером станет прохладнее  — столбик термометра опучтится до 21 ℃.

По данным краснодарского гидрометцентра, в крае местами пройдут ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с. На Азовском побережье днем воздух прогреется до 26-31 ℃, на Черноморском до 24-29 ℃.

До 14 августа в крае действует штормовое предупреждение. Ожидаются ливни с градом и шквалистым усилением ветра. На участке от Анапы до Магри существует вероятность формирования смерчей над морем. 

На малых реках и водотоках Черноморского побережье, на юго-западных притоках реки Кубань и в бассейнах рек Псекупс, Пшеха и Пшиш ожидаются резкие подъемы уровня воды, местами с достижением опасных отметок.

Напомним, до 13 августа в Крымском районе действует режим повышенной готовности. тТм ожидается ливень с грозой и шквалистым ветром до 20-23 м/с. На реках возможен подъем уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

Погода Штормовые предупреждения

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