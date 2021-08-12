На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей

По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Краснодаре днем 12 августа ожидается дождь, температура воздуха прогреется до 25 ℃. Вечером станет прохладнее — столбик термометра опучтится до 21 ℃.

По данным краснодарского гидрометцентра, в крае местами пройдут ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с. На Азовском побережье днем воздух прогреется до 26-31 ℃, на Черноморском до 24-29 ℃.

До 14 августа в крае действует штормовое предупреждение. Ожидаются ливни с градом и шквалистым усилением ветра. На участке от Анапы до Магри существует вероятность формирования смерчей над морем.

На малых реках и водотоках Черноморского побережье, на юго-западных притоках реки Кубань и в бассейнах рек Псекупс, Пшеха и Пшиш ожидаются резкие подъемы уровня воды, местами с достижением опасных отметок.