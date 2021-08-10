В Крымском районе ввели режим повышенной готовности из-за сильного ливня

Напомним, в Краснодарском крае действует пять штормовых предупреждений. По прогнозам синоптиков, сильные ливни с грозой и градом будут идти до утра 13 августа. Так, например, утром 10 августа в Новороссийске выпала месячная норма осадков, затопило несколько улиц.

В Крымской районе из-за попадания молнии отключили от электроэнергии абонентов линий КП-2 и К-2, сообщила пресс-служба района. 10-13 августа там ожидается ливень с грозой и шквалистым ветром до 20-23 м/с. На реках возможен подъем уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

В связи с этим глава района Сергей Лесь объявил о введении режима повышенной готовности. Лесь отметил, что оперативные службы готовы для быстрого реагирования, за состоянием водных объектов круглосуточно ведут наблюдение специалисты ЕДДС.