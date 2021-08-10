В Крымском районе ввели режим повышенной готовности из-за сильного ливня

Краснодарский край

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Глава Крымского района Сергей Лесь 10 августа объявил о режиме повышенной готовности в муниципалитете

Напомним, в Краснодарском крае действует пять штормовых предупреждений. По прогнозам синоптиков, сильные ливни с грозой и градом будут идти до утра 13 августа. Так, например, утром 10 августа в Новороссийске выпала месячная норма осадков, затопило несколько улиц.

В Крымской районе из-за попадания молнии отключили от электроэнергии абонентов линий КП-2 и К-2, сообщила пресс-служба района. 10-13 августа там ожидается ливень с грозой и шквалистым ветром до 20-23 м/с. На реках возможен подъем уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок. 

В связи с этим глава района Сергей Лесь объявил о введении режима повышенной готовности. Лесь отметил, что оперативные службы готовы для быстрого реагирования, за состоянием водных объектов круглосуточно ведут наблюдение специалисты ЕДДС.

Кроме того, в районе работает автоматизированная система оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации — 12 автономных гидрологических комплексов, которые размещены на более паводкоопасных участках рек. Оценить ситуацию в режиме онлайн можно здесь.

Также Лесь сообщил, что при непрерывной сирене необходимо собрать документы и эвакуироваться в безопасное место.

В экстренной ситуации жители и гости Крымского района могут обратиться за помощью по телефонам: 112 (единый номер всех оперативных служб), 8 (86131) 2-13-72 (оперативный дежурный ГО и ЧС), 8 (86131) 2-03-30 (оперативный дежурный администрации).

Крымский район Погода Сергей Лесь Штормовые предупреждения

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В Крымском районе ввели режим повышенной готовности из-за сильного ливня
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