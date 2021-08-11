Власти Адыгеи заявили, что выполнили нацпроекты на 50%

Адыгея

Распечатать

Глава Адыгеи 11 августа провел заседание с кабинетом министров и обсудил выполнение нацпроектов, госпрограмм и темпы вакцинации населения республики

Премьер-министр Адыгеи Геннадий Митрофанов доложил на совещании,что кассовое исполнение по нацпроектам составляет около 50 %, госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий — 27,6%, индивидуальной программы — 41,8%.

Глава республики Мурат Кумпилов потребовал от ответственных лиц проектов с рисками отставания принять меры по качеству и срокам реализации всех проектов:

 «Необходимо тщательно подходить к предпроектной работе, визуализации объектов и авторскому надзору. Особенно это касается жилищного строительства. Все заинтересованные ведомства совместно с муниципальными образованиями должны синхронно двигаться по исполнению всех нацпроектов и госпрограмм».

Читайте также:

Заместитель премьер-министра Адыгеи Наталья Широкова доложила, сэкономленные средства, предназначенные для ремонт детских школ искусств, позволяют начать реконструкцию ДШИ в станице Ханской. Министр культуры республики Юрий Аутлев дополнил, что уже ведется работа по заключению допсоглашения с федеральным центром и созданию соответствующего техзадания.

Также министр здравоохранения республики Рустем Меретуков рассказал, что в Адыгею поступило свыше 126 тыс. доз вакцин. Кроме того, привито более 97 тыс. граждан, что составляет почти 50% от плана. А на дополнительно выделенные из федерального бюджета 9 млн. рублей закупят лекарства для амбулаторных больных. 

Мурат Кумпилов отметил, что в соцсетях граждане чаще обращают внимание руководства республики на нехватку врачебных кадров в муниципальных поликлиниках, сложную организацию записи на прием и частую поломку диагностического медоборудования. Поэтому глава республики поручил заместителю премьер-министра и министру здравоохранения проанализировать обращения и на местах проверикачество оказываемых медицинских услуг. 

Вакцинация Мурат Кумпилов

Новости

Власти Адыгеи заявили, что выполнили нацпроекты на 50%
Каких масштабов достигло ЧП с выбросом нефти в Новороссийске? Cобрали всю известную информацию
В Краснодаре оштрафовали активиста за баннер о наборе независимых наблюдателей на выборах
Власти Краснодара заявили, что скульптуры «Ёшкина кота», «Едрёной воши», «Бляхи-мухи» установили незаконно. Их пригрозили снести
Школьник упал с электросамоката около парка «Краснодар». Его увезли на скорой
«Там был настоящий ад, реальное пекло». Очевидец о взрыве газа в жилом доме Краснодара

Лента новостей

Красно- и белодарский край
Вчера, 12:55
Красно- и белодарский край
Винные маршруты Кубани
«Несмотря на поражение, «Краснодар» не выглядит беспомощным»
9 августа, 12:23
«Несмотря на поражение, «Краснодар» не выглядит беспомощным»
Колонка футбольного аналитика Артура Каратая
Кубаньезе, свекрошка и другие чудо‑рецепты из местных продуктов
4 августа, 08:02
Кубаньезе, свекрошка и другие чудо‑рецепты из местных продуктов

Реклама на портале