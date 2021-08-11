Власти Адыгеи заявили, что выполнили нацпроекты на 50%

«Необходимо тщательно подходить к предпроектной работе, визуализации объектов и авторскому надзору. Особенно это касается жилищного строительства. Все заинтересованные ведомства совместно с муниципальными образованиями должны синхронно двигаться по исполнению всех нацпроектов и госпрограмм».

Глава республики Мурат Кумпилов потребовал от ответственных лиц проектов с рисками отставания принять меры по качеству и срокам реализации всех проектов:

Премьер-министр Адыгеи Геннадий Митрофанов доложил на совещании,что кассовое исполнение по нацпроектам составляет около 50 %, госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий — 27,6%, индивидуальной программы — 41,8%.

Заместитель премьер-министра Адыгеи Наталья Широкова доложила, сэкономленные средства, предназначенные для ремонт детских школ искусств, позволяют начать реконструкцию ДШИ в станице Ханской. Министр культуры республики Юрий Аутлев дополнил, что уже ведется работа по заключению допсоглашения с федеральным центром и созданию соответствующего техзадания.

Также министр здравоохранения республики Рустем Меретуков рассказал, что в Адыгею поступило свыше 126 тыс. доз вакцин. Кроме того, привито более 97 тыс. граждан, что составляет почти 50% от плана. А на дополнительно выделенные из федерального бюджета 9 млн. рублей закупят лекарства для амбулаторных больных.

Мурат Кумпилов отметил, что в соцсетях граждане чаще обращают внимание руководства республики на нехватку врачебных кадров в муниципальных поликлиниках, сложную организацию записи на прием и частую поломку диагностического медоборудования. Поэтому глава республики поручил заместителю премьер-министра и министру здравоохранения проанализировать обращения и на местах проверикачество оказываемых медицинских услуг.