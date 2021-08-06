Мурат Кумпилов провел встречу с сенатором от Адыгеи

На встрече 5 августа глава Адыгеи обсудил с сенатором от региона вопросы реализации госпрограмм и взаимодействие с Советом Федерации

5 августа глава Адыгеи Кумпилов провел встречу с сенатором РФ от региона Олегом Селезневым. Они обсудили вопросы взаимодействия с федеральным центром при решении задач, обозначенных президентом Путиным в Послании Федеральному Собранию.

Мурат Кумпилов отметил важность эффективного взаимодействия региона с Советом Федерации. Сенаторы от Адыгеи помогают в продвижении важных для республики инициатив и крупных проектов. Один из них — создание индустриального парка в Тахтамукайском районе, который поможет с экономическим ростом региона и развитием промышленности.

На встрече обсудили и вопросы реализации госпрограмм в сельском хозяйстве: поддержку аграриев и ход уборочной кампании. Также затронули тему подготовки к единому дню голосования и организации проведения выборов депутатов Госдумы РФ и Госсовета-Хасэ РА.

Глава Адыгеи подчеркнул, что важно наладить взаимодействие всех ветвей власти для ощутимых изменений в качестве жизни людей.

Напомним, ранее вице-премьер Марат Хуснуллин провел совещание по социально-экономическому развитию юга России. На заседании Мурат Кумпилов сообщил о темпах развития Адыгеи.